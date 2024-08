Führung durch Konsens?:Kamala Harris arbeitet an Wahlprogramm

Bei US-Vizepräsidentin Kamala Harris muss alles im aktuellen US-Wahlkampf schnell gehen: Sie will noch diese Woche ein Wahlprogramm vorlegen.

Harris' Themen: Mittelschicht, Abtreibung und Waffenbesitz

Der Wahlkampf der Demokraten war bislang eher auf die Biografien der derzeitigen Vizepräsidentin und ihres Vizekandidaten Tim Walz fokussiert. Inhaltlich hat Harris in ihren Reden bislang vor allem versprochen, die

Genaue Details hat sie aber noch nicht vorgelegt und dabei vor allem auch offen gelassen, wie sie den Kongress für solche Positionen gewinnen will.

Konkretes Wahlprogramm diese Woche

Es wird sich auf die Wirtschaft konzentrieren und was wir tun müssen, um Kosten zu senken und zudem die wirtschaftliche Lage insgesamt zu stärken.

"Die Umfragen haben ganz klar gezeigt, es wird nicht reichen", so US-Korrespondent Elmar Theveßen über die Hintergründe von Joe Bidens Rückzug aus dem amerikanischen Wahlkampf.

Punkte aus Bidens Wahlprogramm übernommen

Doch so manche dieser Pläne würden im Kongress auf Widerstand stoßen. So dürfte Harris in ihrer Kampagne durchaus noch moderatere Töne anschlagen und auf Konsens bauen.