Israel: Massenkundgebung gegen Ministerpräsident Netanjahu

In Israel haben am Samstag erneut zehntausende Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu protestiert. Allein in Tel Aviv gingen am Abend nach Angaben der Organisatoren 100.000 Menschen auf die Straße. Wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, forderten sie Netanjahus sofortigen Rücktritt und Neuwahlen.