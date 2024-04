Nach Angriff des Iran: Die Lage in Israel und im Nahen Osten

Wie ist die Situation nach dem iranischen Raketen- und Drohnenangriff auf Israel ? Das israelische Kriegskabinett berät am Sonntag, wie es auf die Attacke reagieren soll, international wird der Angriff des Iran verurteilt, die Sorge ist groß vor einer weiteren Eskalation. Der Überblick:

Was ist im Nahen Osten passiert?

Die iranische Armee griff Samstagnacht israelische Ziele mit Hunderten Raketen und Drohnen an . Das israelische Militär wehrte nach eigenen Angaben die Attacke erfolgreich ab. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari sagte, 99 Prozent der mehr als 300 abgefeuerten Geschosse seien abgefangen worden. Nur wenige seien nach Israel vorgedrungen. Nach Angaben der Armee waren die Sachschäden gering. In der Negev-Wüste wurde jedoch ein zehnjähriges Mädchen schwer verletzt.

In der Nacht zu Sonntag hat der Iran Israel mit Drohnen und Raketen angegriffen. In vielen Orten in Israel gab es Alarm. Anne Brühl berichtet aus Tel Aviv.

14.04.2024 | 1:34 min