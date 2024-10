US-Wahlkampf: Trumps Lügen zur Hurrikan-Katastrophe

"Milton" ist nun bereits der zweite gefährliche Hurrikan, der die USA innerhalb weniger Tage trifft. Er wird nicht nur für die Menschen in Florida gefährlich, sondern bringt auch Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris in Bedrängnis: Denn der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump nutzt die Gelegenheit, um Lügen, Halbwahrheiten und Gerüchte über die Hurrikan-Katastrophe und die Hilfe der Biden-Regierung zu verbreiten. ZDFheute mit einem Faktencheck.

Der zweite Hurrikan in zwei Wochen: Nach "Helen" rast nun "Milton" auf die US-Küste zu. Es könnte einer der schlimmsten Stürme werden, die Florida in 100 Jahren getroffen haben.

Behauptung: Opfer bekommen angeblich nur 750 Dollar

"Sie bieten 750 Dollar für Menschen, die ihre Häuser verloren haben", behauptete Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania. Gleichzeitig würden Hunderte Milliarden Dollar in fremde Länder geschickt, von denen die meisten Menschen noch nie gehört hätten, so Trump.

Dass Hurrikan-Opfer, die ihr Haus und ihr Hab und Gut verloren haben, nur 750 Dollar vom Staat erhalten, ist eine Lüge. Die 750 Dollar pro Kopf sind nur eine Soforthilfe für Betroffene, beispielsweise für Kleidung und Nahrung. Darüber hinaus gibt es weitere Unterstützung, wie die Nationale Koordinationsstelle für Katastrophenhilfe in den USA (Fema) in einem Posting bei X klarstellt: Unter anderem wird eine vorübergehende Unterbringung finanziert oder es gibt Beihilfen für die Kosten von Hausreparaturen. Der aktuelle Höchstbetrag dafür liegt einem Fema-Info-Dokument zufolge bei über 40.000 US-Dollar.

Tech-Milliardär Elon Musk hat erstmals an einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump teilgenommen. In Pennsylvania sprach er von der "wichtigsten Wahl unseres Lebens".

Behauptung: Geld für Katastrophenhilfe aufgebraucht - für Migranten

Trump behauptete wiederholt, dass für die Hurrikan-Opfer kein Geld mehr vorhanden sei, weil es komplett für die Bewältigung des Flüchtlingsansturms an der Südgrenze der USA ausgegeben worden sei. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Michigan sagte Trump , Kamala Harris habe "ihr gesamtes Fema-Geld, Milliarden Dollar, für die Unterbringung illegaler Migranten ausgegeben, von denen viele nicht in unserem Land sein sollten".

Kurz vor der Wahl sind die Gräben in den USA tief. Was erhoffen sich Trump-Wähler von seiner Präsidentschaft? Was fürchtet die Gegenseite? Auf der Suche nach Antworten in Arizona.

06.10.2024 | 3:04 min