Oppositionspolitikerin Timoschenko warnt Ukraines Präsident

Die ukrainische Oppositionspolitikerin Timoschenko spricht im auslandsjournal mit Katrin Eigendorf über den ukrainischen Präsidenten Selenskyj und den Machtkampf in der Ukraine. 22.02.2024 | 3:04 min

Julia Timoschenko ist eine der bekanntesten Oppositionspolitikerinnen der Ukraine und ehemalige Ministerpräsidentin. In ihrem Büro in Kiew trifft ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf die 63-Jährige und spricht mit ihr über die schwierige Lage des Landes.

Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffskrieges begegnet Katrin Eigendorf einer Drohneneinheit an der Front und freiwilligen Ärzten, die sich um verwundete Soldaten kümmern. 22.02.2024 | 37:07 min

... ist eine ukrainische Politikerin und Vorsitzende der pro-europäischen, konservativen Partei Allukrainische Vereinigung Vaterland, auch genannt: "Batkiwschtschyna". Von Februar bis September 2005 und von Dezember 2007 bis März 2010 war sie Ministerpräsidentin der Ukraine.Von August 2011 bis zum Regierungsumsturz nach den Protesten des Euromaidans am 22. Februar 2014 war sie in Haft. 2013 rügte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Inhaftierung Timoschenkos als "willkürlich und rechtswidrig".

Timoschenko: Es gibt die Leute, die die Macht vertreten, und es gibt das ukrainische Volk. Das ukrainische Volk ist einig, strebt gemeinsam nach Sieg, Frieden und dem Schutz seiner Familien. Was die Machtkorridore betrifft: Nun, seien wir ehrlich, in politischen Kreisen gibt es immer Konkurrenz. Und diese Konkurrenz kann manchmal unangemessen sein, manchmal kann sie sogar Grenzen überschreiten, rote Linien.

Er sei Realist, sagt der Armeechef der Ukraine. Ein Realist mit einer großen Aufgabe. Die Siegeschancen der Ukraine liegen nun auch in den Händen von Oleksandr Syrskyj. 09.02.2024 | 15:03 min

Demokratie, Pressefreiheit, alles, was für uns wertvoll war, was uns von Russland unterschied, all dies muss bewahrt und vermehrt werden.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko warnt, Russland könne auch Nato-Länder angreifen. Und er gibt zu, seit Kriegsbeginn nicht mit Präsident Selenskyj gesprochen zu haben. 06.02.2024 | 22:50 min

Wir erwarten, dass sehr ernsthaft gegen die Überreste der Korruption in allen Regierungssystemen vorgegangen wird. Es gibt diese Fälle, das müssen wir zugeben. Aber es ist wie Phantomschmerzen, wie Überreste dieses postsowjetischen Systems, es bricht immer noch durch, und das ist in der Ukraine sehr problematisch.

Und genau das ist die Funktion und Rolle des Präsidenten - so zu handeln, dass die Regierung kristallklar, transparent und tadellos ist, was die Verwendung jedes Cents angeht, der heute in der Ukraine so schwer verdient wird. Auch die Cents, die in die Ukraine von all unseren Freunden auf der Welt kommen. Deshalb ist Ehrlichkeit bei der Verfügung über Finanzen heute sehr wichtig.