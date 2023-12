Ukraine-Krieg: "Sind am gefährlichsten Punkt des Krieges"

Herr Herbst, noch immer blockieren die Republikaner in Washington die Hilfe für die Ukraine . Was heißt das für den Krieg?

John E. Herbst: Ich denke, wir sind am gefährlichsten Punkt des Kriegs, seit die Russen vor fast zehn Jahren die Krim gestohlen haben. Und zwar wegen des Geschehens in Washington. Wenn wir nicht weiterhin große wirtschaftliche und vor allem militärische Hilfe leisten, wird die Position der Ukraine erheblich geschwächt. Aber genau diese Unterstützung ist in Gefahr. Ich denke, dass wir in den nächsten zwei Monaten eine Einigung sehen werden. Aber ich weiß es nicht. Und das ist das Problem.