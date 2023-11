Amerikas Nahost-Politik: US-Präsident vor Scherbenhaufen?

ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen: USA sind zu einer umfassenden Unterstützung Israels bereit. 11.10.2023 | 2:50 min

Vor über einem Jahr kam US-Präsident Joe Biden nach Israel, um etwas scheinbar Unmögliches zu versuchen. Eine Aussöhnung zwischen dem jüdischen Staat und dem mächtigsten Player in der Region - Saudi Arabien. Für Biden sollte es eine diplomatische Meisterleistung werden. Dafür traf er sich sogar mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, dem Verantwortlichen für den Mord an dem Journalisten Jamal Kashoggi.

Ehemaliger CIA-Direktor: Wichtiger Faktor vernachlässigt

Und Biden ging auf den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu, der aus Sicht vieler Israels Demokratie aushöhlt. Aber im Eifer, Geschichte zu schreiben, vernachlässigten sie wohl einen wichtigen Faktor, so John Brennan, ehemaliger CIA-Direktor: "Netanjahu und viele israelische Politiker dachten, dass die Aufnahme von Beziehungen zu arabischen Staaten wie Bahrein, den Emiraten, Sudan, Marokko und möglicherweise gar Saudi Arabien die Bedrohung der vergangenen Jahrzehnte eliminieren würde. Aber bei all diesen Schritten hat sich niemand um die palästinensischen Belange gekümmert."

Iran sieht saudisch-israelische Aussöhnung als Bedrohung

Biden verlangt Milliardenpaket für Israel und Ukraine

Doch die innenpolitische Zerrissenheit der USA sind eine echte Hypothek, auch außenpolitisch, meint Blumenfeld: "Wir sind selbst so gespalten und demoralisiert. Und diese Uneinigkeit schwächt uns. Deshalb sagt der Präsident damit auch: Hey, Leute hier in Washington, seht Euch um, lernt daraus. Wir sollten die Ereignisse in Israel als Warnung verstehen. Unsere Schwächen sollten nicht so offenbar werden wie in Israel. Dessen Feinde haben das zu ihrem Vorteil genutzt und angegriffen."