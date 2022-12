Laut dem bundeseinheitlichen Infektionsschutzgesetz gilt die Maskenpflicht in Zügen des Fernverkehrs noch bis zum 7. April 2023. Die Deutsche Bahn orientiert sich entsprechend weiterhin an den behördlichen Vorgaben. Für Bahnreisende bringt das zum Teil kuriose Regeln mit sich: In ICE- und IC-Zügen gilt die Maskenpflicht, in den Regionalbahnen nicht zwingend – je nachdem, in welchem Bundesland jemand unterwegs ist.