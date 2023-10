Nahost-Konflikt : Hat Israel langfristige Strategie für Gaza?

Auf den Großangriff der Hamas auf Zivilisten hat Israel bisher mit Bomben auf den Gazastreifen reagiert, eine Bodenoffensive wird erwartet. Israel will die radikal-islamische Gruppe, die in dem dichtbesiedelten Küstenstreifen herrscht, eigenen Angaben zufolge auslöschen - als Vergeltung für die Morde und Geiselnahmen in Israel am 7. Oktober. Der Krieg selbst sei in drei Phasen unterteilt, erklärte Galant.