Die USA haben sich in einer bedeutsamen Entwicklung offen für eine Lieferung westlicher Kampfjets an die Ukraine gezeigt und wollen eine Ausbildung ukrainischer Piloten unterstützen. Präsident Joe Biden habe beim G7-Gipfel in Hiroshima gesagt, dass die USA eine Ausbildung ukrainischer Piloten an "Kampfjets der vierten Generation einschließlich (des US-Kampfjets) F-16" durch ein gemeinsames Vorgehen der Verbündeten unterstützen würden, so ein US-Regierungsvertreter.