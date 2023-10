Anspannung in arabischen Ländern : "Entweder Israel oder wir"

In der ganzen Region verändert der Krieg in Israel die geopolitischen Koordinaten. In Ägypten - dem einzigen arabischen Land mit einer Grenze zu Gaza - ist die Nervosität des Sicherheitsapparats spürbar. Wie in vielen Ländern steht die Mehrheit der Bevölkerung auf der Seite der Palästinenser. Aber kaum jemand in Kairo traut sich, darüber zu sprechen.