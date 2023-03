Regierungserklärung des Kanzlers : Scholz bekräftigt Scholz

Scholz sieht das anders, das hat er vielfach klargemacht, und seine Art der Politik als Besonnenheit und Zurückhaltung gerechtfertigt. Und das mitunter auch in der Deutlichkeit, die seine Kritiker an ihm so oft vermissen. In der ZDF-Sendung "maybrit illner" bezeichnete Scholz Kritik des polnischen Ministerpräsidenten an seiner Ukraine-Politik als "ein bisschen lächerlich."