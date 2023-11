Scholz bei Illner zu Ukraine-Krieg: Inszenierte Besonnenheit

Kein Zweifel, er will so sein. Olaf Scholz will einfach langweilen. Er redet monoton. Emotionslos. Manchmal sogar leise, damit man auch ganz genau hinhören muss, was er sagt. Eine gute Stunde ist der Kanzler zu Gast in der ZDF-Sendung "maybrit illner" und inszeniert sich als der Unaufgeregte.