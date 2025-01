Nach dem 2:4 in Kiel und der schlechtesten Bundesliga-Hinrunde seit zehn Jahren steht Borussia Dortmund unter Druck. Trainer Sahin kündigt Konsequenzen an und fordert Ehrlichkeit.

Wohin geht der Weg für Borussia Dortmund und Trainer Nuri Sahin? Quelle: dpa

"Dass es Konsequenzen haben wird, ist ja klar", sagte Trainer Nuri Sahin nach der "beschämenden Nicht-Leistung" beim 2:4 (0:3) bei Holstein Kiel . Selbst das Minimalziel Platz vier ist für Borussia Dortmund nach der schlechtesten Hinrunde seit zehn Jahren in ernster Gefahr - und der Druck auf die sportliche Führung nimmt spürbar zu.

Noch hat Sahin Rückendeckung

Geschäftsführer Lars Ricken bezeichnete den Auftritt seiner Mannschaft als "unwürdig und peinlich", will aber vorerst keine Trainerdiskussion führen. Sportdirektor Sebastian Kehl betonte in der ARD-"Sportschau": "Eine Trainerdiskussion führen wir nicht." Die Spieler müssten sich an die eigene Nase fassen.

Von Jamal Musiala über Omar Marmoush bis zu Jamie Gittens: Das sind die sehenswertesten Treffer der bisherigen Saison in der Fußball-Bundesliga. 23.12.2024 | 7:58 min

"Dadurch, dass ich Trainer bin, trage ich die komplette Verantwortung. Ich kann mich nicht freireden von der Verantwortung", sagte Sahin bei Sky. Hinter der Grippewille, die den BVB zuletzt geschwächt hatte, will sich der Trainer nicht verstecken:

Auch wenn wir mit elf kranken Spielern gespielt hätten, können wir so eine Leistung nicht bringen. „ Nuri Sahin zum Spiel in Kiel

Sahin: Es ist Zeit für die Wahrheit

Sahin kündigte in der Aufarbeitung des Debakels eine große Ehrlichkeit an. "Ehrlichkeit, wenn man in den Spiegel schaut. Ehrlichkeit gegenüber der Mannschaft. Ehrlichkeit im Verein", sagte Sahin: "Es ist Zeit, dass wir sowohl in der Mannschaft als auch komplett uns die Wahrheit sagen."

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga. Zudem Zusammenfassungen ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga.

Die Wahrheit sei es, dass Dortmund das Spiel in Kiel hergeschenkt habe und aktuell kaum sportliche Ansprüche stellen könne. "Wer acht Punkte Rückstand auf die Champions-League-Plätze hat, darf nicht über die Champions League reden", sagte Sahin bei Sky: "Unsere Realität ist eine andere."

Unberechenbarkeit kostet Kraft

Der 36-Jährige zeigte sich sprach- und fassungslos über den Auftritt seines Teams in Kiel. "Bei uns ist es immer wieder so, dass du nicht weißt, was rauskommt. Das raubt viel Kraft", sagte er. Um ihm müsse man sich keine Sorgen machen. "Es geht mir um Borussia Dortmund. Die letzte Person, an die ich denke, bin ich." Er habe die Kraft, die Situation zu drehen, betonte der Dortmunder Trainer.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel