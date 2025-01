Sahin ringt um Befreiungsschlag:BVB im Krisenmodus nach Frankfurt

Kommt schon Jungs! Dortmunds Trainer Nuri Sahin und sein Team müssen in Frankfurt gewinnen, um aus dem Krisenmodus herauszufinden.

Das 2:4-Debakel bei Aufsteiger Kiel hat den Trainer tief getroffen. Das Vertrauen in seine Mannschaft lässt sich Sahin vor dem eminent wichtigen Spiel gegen Eintracht Frankfurt dennoch nicht nehmen.

Gute Nachricht: Grippewelle ist ausgestanden

Der BVB hatte zuletzt nicht nur ein Krankheitsproblem, sondern auch ein Führungsproblem auf dem Platz. Erfahrene Profis wie Julian Brandt, Marcel Sabitzer oder Kapitän Emre Can konnten die Mannschaft nicht mitreißen. Die eigentlich als absolute Leistungsträger eingeplanten Profis kämpfen mit eigenen Unzulänglichkeiten.

Sahin: Spieler zeigen sich sehr selbstkritisch

Sahin habe seine Mannschaft in den vergangenen Tagen niedergeschlagen, aber auch sehr selbstkritisch erlebt, berichtete der Coach. Das Hadern mit der bemerkenswert schwachen Leistung und die Analyse seien jetzt abgeschlossen.

Frankfurt hat seine eigenen Sorgen

Frankfurts Trainer Dino Toppmöller will sich mit der krisenhaften Situation bei Gegner Borussia Dortmund nicht befassen. "Was dort passiert, ist nicht meine Baustelle", sagte der Coach des Tabellendritten. Gleichwohl betonte er: "Wir fühlen uns so, dass wir auch gegen Borussia Dortmund gewinnen können."