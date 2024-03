Frauen-DFB-Pokal-Viertelfinale: Das sind die Favoriten

Der Titelverteidiger tritt nun bei der TSG Hoffenheim an. Für Wolfsburgs Nationalspielerininnen Jule Brand und Chantal Hagel ist es ein besonderes Spiel, sie kehren an ihre frühere Wirkungsstätte zurück. "Die Erfolge in den vergangenen Jahren zeigen, dass der DFB-Pokal der Wettbewerb des VfL Wolfsburg ist. An diese Tradition wollen wir anknüpfen", sagt die 25-Jährige Hagel.