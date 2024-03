Köln zu Gast bei Gladbach: Nach dem Derby ist vor dem Derby

Die speziellen Rivalitäten rheinischer Fußballklubs lernt Timo Schultz gerade in sehr konzentrierter Form kennen. Am vergangenen Sonntag unterlagen seine Kölner in der eigenen Arena Spitzenreiter Leverkusen mit 0:2 . Und sechs Tage später schon führt die Domstädter ihr Weg nun nach Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr).

FC-Trainer Timo Schultz hört es "knistern"

Appelle an die Anhängerschaft

Nun sind die Kölner und ihre Fans zu Besuch in Gladbach - und Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim FC, appellierte an die eigene Anhängerschaft: "Auf den Rängen bis aufs Maximum unterstützen, feiern und genießen, aber alles im Rahmen."

Premieren-Rot für Gladbach

Trotz der ausgeprägten Rivalität zwischen Gladbach und Köln hielten sich strafbare Fehltritte auf dem Rasen in der Vergangenheit auffallend in Grenzen: Bei den bislang 97 Duellen beider Klubs in der Bundesliga gab es erst sechs Platzverweise - fünf davon gingen an die Adresse von Kölner Kickern.