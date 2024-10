Frauen-Bundesliga: Wolfsburg gewinnt Topspiel gegen München

Am sechsten Spieltag der Frauen-Bundesliga hat es auch den FC Bayern erwischt: Der zuvor ungeschlagene Tabellenführer hat das Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg mit 0:2 verloren.

Ausrufezeichen im Titelkampf: Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben den scheinbar endlosen Erfolgslauf ihres Dauerkonkurrenten Bayern München abrupt gestoppt. Die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot bezwang den deutschen Meister am sechsten Spieltag mit 2:0 (1:0) und fügte dem zuvor seit 44 Bundesliga-Spielen ungeschlagenen Kontrahenten damit die erste Pleite seit zwei Jahren zu.

Erste Bayern-Niederlage nach 44 Spielen

Vivien Endemann (5.) und Lineth Beerensteyn (67.) trafen vor 17.152 Zuschauer*innen in der VW-Arena für die Wölfinnen, die der bislang makellosen Titeljagd der Bayern einen Kratzer verpassten. Zuletzt waren die Münchnerinnen im Oktober 2022 in der Liga als Verliererinnen vom Platz gegangen - auch damals hatten sie in Wolfsburg das Nachsehen (1:2).