Eintracht-Präsident Peter Fischer hört auf: Mann mit Haltung

Peter Fischer (im Bild auf einer Pressekonferenz im August 2000) rückte im Juli 2000 auf den Posten als Präsident, als sich Eintracht Frankfurt in einer schweren Führungskrise befand. Sein Vorgänger Rolf Heller hatte die launische Diva mit seinem Kurs bis an den Rand des Konkurses getrieben, als sieben Teilnehmer auf einer Verwaltungsratssitzung eher aus Mangel an Alternativen für einen extrovertierten Unternehmer mit Zweitwohnsitz auf Ibiza stimmten.

Auf der Geschäftsstelle am Riederwald fand er damals acht Mitarbeiter, eine Kaffeemaschine, einen Computer vor – jedenfalls kein Geld. "Wir hatten nicht mal genug Kohle, um unsere Mitglieder per Frankiermaschine zur fälligen Hauptversammlung einzuladen", erzählt Fischer, "aber dafür hatten wir Ratten im Keller."