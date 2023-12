Champions League: Laura Freigang zwischen zwei Welten

Laura Freigang möchte mit Eintracht Frankfurt im Champions-League-Heimspiel gegen Benfica Lissabon das Jahr erfolgreich abschließen, nachdem es im Nationalteam so bescheiden lief.

Bei Eintracht Frankfurt ist Laura Freigang im Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon gesetzt. Bei den DFB-Frauen ist sie dagegen weitgehend außen vor. Quelle: Imago

Ihre Analogkamera ist längst ein Markenzeichen von Laura Freigang geworden. Und natürlich ist das Utensil dabei, wenn für Eintracht Frankfurt mit dem Heimspiel in der Women’s Champions League gegen Benfica Lissabon (Anpfiff: 18.45 Uhr) das wegweisende Gruppenspiel zum Viertelfinaleinzug ansteht.

Die Offensiv-Allrounderin steckt viel Leidenschaft in ein "Hobby, das total Spaß macht". Nun hofft die 25-Jährige auf "zwei Filme mit guten Bildern". Den ersten von der Siegesfeier in der Kabine, den zweiten von der Weihnachtsfeier in den Logen am selben Abend.

10.000 Fans gegen Benfica in Frankfurt erwartet

Der Bundesliga-Dritte braucht einen Sieg, um sich im direkten Vergleich gegen den portugiesischen Meister durchzusetzen. Titelverteidiger FC Barcelona scheint in der Gruppe zu stark und FC Rosengård aus Schweden zu schwach – daher tat das 0:1 im Estadio da Luz in Lissabon vor einer Woche im Hinspiel so weh.

"Wir haben nicht das gezeigt, was wir können. Benfica hat noch nicht unseren Fußball gesehen. Wenn wir das schaffen, wird es ein ganz anderes Spiel", hofft Freigang, die mit der Unterstützung von 10.000 Fans in der Arena rechnen kann.

Freigang gehört zu bekanntesten Spielerinnen in Deutschland

Die 25-Jährige bildet mit Nicole Anyomi und Lara Prasnikar eine Offensive, die in der Regel auf direktem Wege eine Vielzahl von Chancen kreiert. Beim Heimspiel gegen Barcelona (1:3) köpfte Freigang das Führungstor, in der Bundesliga steht sie bei fünf Treffern.

"Laura ist schwer zu greifen", sagt Trainer Niko Arnautis. Unter seiner Regie entwickelte sich Freigang nach ihrer College-Zeit in den USA in den fünfeinhalb gemeinsamen Jahren zu einer Persönlichkeit, die in der Popularität und Wertschätzung heute zu den bekanntesten Spielerinnen in Deutschland gehört.

Freigang im Verein gesetzt, im Nationalteam außen vor

Und doch spielt sie weiter zwischen zwei Welten, in denen die Kontraste zwischen ihrer eigenen Rolle nicht größer sein könnten. Im Adler-Trikot wird die Nummer zehn fast nie ausgewechselt, während sie im DFB-Dress über jede Einsatzminute froh sein muss.

In ihrer Vita stehen zwar immerhin zwölf Tore in 24 Länderspielen, doch bis heute ist sie im Nationalteam auf dem Rasen bloß eine Randfigur.

Ich bin dort keine treibende Kraft auf dem Platz, aber ich habe mittlerweile meinen Weg gefunden, damit umzugehen. Laura Freigang

Beide Perspektiven zu kennen, sei sicher ein Vorteil, um sich in die Lage von Mitspielerinnen zu versetzen, die ebenfalls auf der Bank sitzen.

Sie sei zwar nicht happy damit, wie es in der Nationalmannschaft ist, aber "in Frankfurt fühle ich mich wohl, hier bringe ich meine beste Leistung". Deshalb würde sie auch nicht von einem verlorenen Jahr 2023 sprechen: "Alle Höhen und Tiefen waren dabei: heftige Enttäuschung bei der WM und extrem positive Erlebnisse im Verein."

Freigang mit Hauptrolle in Doku "Born for this"

Bei der WM in Australien verbuchte Freigang genau wie bei der EM in England unter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nur einen Kurzeinsatz. Nachfolger Horst Hrubesch stellte sie zwar bei seinem Comeback gegen Wales (5:1) in die Startelf, wechselte die unglücklich agierende Frankfurterin aber bereits zur Pause wieder aus.

Eine Hauptrolle besetzt Freigang in der ZDF-Doku "Born for this" , wo sie mit ihrer Zimmerpartnerin Lina Magull (FC Bayern) immer wieder Einblicke ins Innere des Teamgefüges gewährt. Die krasse Enttäuschung hat sie hernach in einem WM-Fotobuch verarbeitet, das den bezeichnenden Titel trägt: "Kein Licht ohne Schatten."

Der authentische Bildband mit den auf analogem Wege getätigten Aufnahmen ("erfrischend, echt und alt") war in der ersten Auflage mit 1.000 Exemplaren sofort vergriffen. Das Fotografieren nennt sie, die ihr Studium der Sportwissenschaften aufgegeben hat, einen "wunderbaren Ausgleich".

Was sie aus ihrem ersten Fotoprojekt ziehen konnte: "Scheitern gehört zum Leben dazu. Die Erinnerungen an die Gemeinschaft, die Emotionen und unsere Reise ans andere Ende der Welt, sind das was bleibt."