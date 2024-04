EURO 2024: Mit diesen Kontrollen müssen EM-Fans rechnen

Die Plätze rund um die zehn Gastgeberstadien sowie die Fanmeilen werden voll sein. "Wir werden 2,7 Millionen Fans in den Stadien und bis zu zwölf Millionen Fans in den Fanzonen in den zehn Ausrichterstädten erleben", so Bundesinnenministerin Nancy Faeser . Davon werden allein 2,5 Millionen Gäste in Berlin erwartet. Auf die Fanmeile am Brandenburger Tor könnten pro Spiel bis zu 130.000 Besucher strömen.