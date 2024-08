Potsdams Frauen zurück: "Vergangenheit schießt keine Tore"

Aufsteiger 1. FFC Turbine Potsdam und die Deutschen Meisterinnen vom FC Bayern München eröffnen am Freitag (ab 16:50 Uhr live im ZDF) die neue Saison der Frauen-Bundesliga. ZDFheute sprach mit Turbine-Trainer Marco Gebhardt über die Erwartungshaltung beim einstigen Seriensieger aus Potsdam.

ZDFheute: Herr Gebhardt, Sie sind Sommer 2023 mit Turbine abgestiegen und ein Jahr später zurück im Oberhaus. Wie fühlt sich das an: wie eine Rückkehr oder ein Neustart?

Marco Gebhardt: Beides. Als ich März 2023 zu Turbine kam, war schon viel Negatives im Verein, mit der Mannschaft passiert. Wir hatten damals unter anderem 32 Spielerinnen aus 16 Nationen. Es war klar, dass der Kader so nicht zusammenbleibt. Wir haben damals also schon geschaut, dass wir eine schlagkräftige Truppe für die Zweitliga-Saison zusammenbekommen, mit der wir aufsteigen können.

Marco Gebhardt, geboren im sachsen-anhaltinischen Quedlinburg, ist ein ehemaliger Profi-Fußballer und seit März 2023 Turbine-Trainer. Er spielte u.a. für die Bundesligavereine Eintracht Frankfurt (1997 bis 2002) und Energie Cottbus (2002 bis 2004) sowie für den damaligen Zweitligist Union Berlin (2007 bis 2010). 2011 trainierte er mit Türkiyemspor Berlin seinen ersten Verein. Später war er acht Jahre lang Chefcoach von Blau-Weiß 90 Berlin, ehe er in den Frauenfußball wechselte.

Gebhardt: Selbstbewusst und demütig. Turbine hat einen Namen, in Deutschland und international. Aber wir sind ein Aufsteiger. Tradition und Vergangenheit schießen keine Tore. Wir wissen, was wir können, und was nicht, woran wir arbeiten müssen.