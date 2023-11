Krawalle auf der Tribüne: Argentinien gewinnt in Brasilien

Erstmals in der Geschichte hat die brasilianische Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation zuhause verloren.

Die argentinische Nationalmannschaft um Lionel Messi hat sich in der WM-Qualifikation gegen Brasilien durchgesetzt. Die Albiceleste entschied die Partie im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro am Dienstag mit 1:0 (0:0) für sich.

Anstoß mit 27 Minuten Verzögerung

Rot für Brasiliens Joelinton

Nicolás Otamendi traf in der 63. Minute nach einem Eckball per Kopf zum Endstand. Messi klagte in der ersten Halbzeit zweimal über Schmerzen im rechten Oberschenkel und wurde auf dem Spielfeld behandelt. In der 78. Minute wurde er schließlich gegen Ángel Di María ausgewechselt.