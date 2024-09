Paralympics 2024: Das bringt der 6. Wettkampftag am Dienstag

Der Start in die zweite Hälfte der paralympischen Wettkampftage von Paris könnte deutsche Medaillen-Überraschungen bereithalten. Im Tischtennis gibt es für Valentin Baus eine gute Chance, in der Leichtathletik steigt Irmgard Bensusan in ihre letzten Paralympics ein.

Hiltrop peilt Wiedergutmachung im Schießen an

Natascha Hiltrop will in Chateauroux ihren Fehlstart bei den Paralympics wettmachen. Nach der verpassten Finalteilnahme mit dem Luftgewehr greift sie nun im Dreistellungskampf an, vor drei Jahren gewann sie in Tokio in dieser Disziplin Silber. Die Qualifikation startet um 9:30 Uhr, das Finale wäre um 16:00 Uhr.