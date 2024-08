Eröffnungsfeier in Paris: Paralympics 2024 sind eröffnet

Insgesamt kämpfen bei diesen Paralympics bis zum 8. September 4.400 Sportlerinnen und Sportler aus 182 Nationen in 549 Wettkämpfen um Gold, Silber und Bronze. Die Wettbewerbe an weltberühmten Orten wie dem Eiffelturm, den Gärten von Schloss Versailles, dem Grand Palais und dem Invalidendom sollen ähnlich emotionale und begeisternde Bilder liefern wie zuvor bei Olympia. ARD und ZDF werden über insgesamt 60 Stunden aus der französischen Hauptstadt live senden. Zudem können die Fans auf jeweils vier Streaming-Kanälen in den Mediatheken von ARD und ZDF die Wettbewerbe verfolgen.