Paralympics 2024: Deutsche Erfolgsschmiede Bayer Leverkusen

Bayers Parasport: Anfänge in der Nachkriegszeit

Die Wurzeln liegen in der Nachkriegszeit. Bereits 1950 machte der Chemiekonzern Bayer seinen versehrten Mitarbeitern ein Sportangebot. Nicht für Medaillen, sondern für Reha und Gesundheitsvorsorge. Der Leistungssport kam in den 80ern hinzu. Und schon früh arbeiteten Leichtathleten, Schwimmer und Volleyballer mit und ohne Behinderung zusammen.

Goldgewinner Jörg Frischmann entwickelt Parasport weiter

Jörg Frischmann kann diese Entwicklung gut nachzeichnen. Er kam mit Fehlbildungen an Händen und Füßen auf die Welt. Als Jugendlicher probierte er viele Sportarten aus. Er schloss sich der Leichtathletik an und gewann 1992 bei den Paralympics in Barcelona Gold im Kugelstoßen.

"Es geht nicht nur um Medaillen"

Was er damit meint? Nun in Paris werden die Leverkusener Spitzensportler nach Leistungen und Medaillen bemessen. Doch es hätte auch anders kommen können. Ganz am Anfang ihres sportlichen Weges standen Amputationen, Leid und Unsicherheit: Markus Rehm etwa war in eine Schiffsschraube geraten, Léon Schäfer erkrankte an Knochenkrebs, Johannes Floors litt wegen eines Gendefekts jahrelang unter Schmerzen.