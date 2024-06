Niederlande - Polen: Wie es Xavi den Kritikern zeigen will

Der Auftakttreffer zum überzeugenden 4:0-Erfolg der Niederlande im letzten Test vor dem Start der Niederländer in Europameisterschaft an diesem Sonntag gegen Polen (15 Uhr) war Xavis erste Torbeteiligung im "Oranje"-Trikot überhaupt.

Bondscoach Koeman zählt Xavi an

Schließlich war das der Kern der so schroff geäußerten Kritik von Bondscoach Ronald Koeman gewesen, dass der Hochveranlagte zu viel für die Galerie spiele und am Ende zu wenig Zählbares dabei herauskomme. Nach einem 4:0 (!) gegen Schottland im Frühjahr hatte Koeman den Edeltechniker öffentlich angezählt.

Koeman über Xavi: Zu viel Risiko, zu kompliziert

Xavi mit guten Karten bei RB-Coach Rose

FC Bayern buhlt um Xavis Dienste

Doch auch ein weiteres Jahr Leihe in Leipzig ist denkbar. Zum Gruppengipfel am 21. Juni gegen Frankreich (21 Uhr) wird er auf jeden Fall noch einmal im Leipziger Stadion auflaufen.

Xavi als Vorbild

Xavis Kopf so fit wie sein Körper

Doch Xavi ist nach diversen Stationen auch mental bereit für das nächste Level. "Als ich mit 16 nach Paris wechselte, war ich noch ein Kind. Ich musste lernen, dass die mentale Gesundheit ein ungeheuer wichtiger Teil des Fußballs ist", erzählt er in der von RB Leipzig produzierten Serie "My Game for my Country". Heute sei sein "Kopf ebenso fit wie mein Körper". Sein Mantra: