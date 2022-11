Anderswo sparen die Städte eher an zusätzlichen Attraktionen. Unter anderem in Duisburg und Potsdam verzichtet man auf die beliebten Eisbahnen. In Wiesbaden gleiten die Besucher auf Kufen über Kunststoff statt Kunsteis und in Köln wird die Bahn mit einer speziellen Dämmschicht versehen, mit der man ein Drittel des Verbrauchs vermindern will.