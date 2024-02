Live: Kommt eine neue Ukraine-Strategie?

Grund der Blockade ist ein innenpolitischer Streit mit den Demokraten. Die oppositionellen Republikaner hatten ihre Zustimmung für die Ukraine-Hilfen an die Zusage weiterer Mittel für den Schutz der US-Grenze gekoppelt. Das am Mittwoch zur Abstimmung vorgelegte Gesetzespaket war ein Kompromiss mit den Demokraten, der noch am Montag vom führenden Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, gelobt wurde. Jedoch hatte der ehemalige US-Präsident Donald Trump danach Stimmung gegen die Einigung gemacht, was zur Kehrtwende bei den Republikanern führte.