"Team Jorge" ist eine israelische Firma, die nach eigenen Angaben im Auftrag von Politikern und reichen Privatpersonen weltweit hackt und manipuliert. Die Firma behauptet, sie habe mit verdeckten Kampagnen in 33 nationale Wahlkämpfe und Referenden eingegriffen, angeblich in 27 Fällen "erfolgreich" im Sinne ihrer Kunden, vor allem in Afrika, Asien und Lateinamerika.



Für ihre Plattform Aims nutzt die Firma offenbar Bilder von Profilen auf Facebook oder TikTok beispielsweise, ohne dass die Betroffenen das mitbekommen. "frontal" konnte einige von ihnen ausfindig machen. Beispielsweise bestätigte eine Frau, die in Großbritannien lebt, dass ohne Erlaubnis Fotos von ihr aus dem Jahr 2018 in Aims genutzt werden.



Die Recherchen zu der im Geheimen agierenden Truppe aus Israel dauerten mehrere Monate. Beteiligt waren Journalisten aus mehr als 30 Redaktionen weltweit - unter anderem von der israelischen Tageszeitung "Haaretz", "Radio France", "Le Monde" und dem "Guardian". In Deutschland recherchierten ZDF-"frontal", "SPIEGEL" und "ZEIT" gemeinsam.



Die Enthüllung ist Teil des Projekts "Storykillers" des Investigativnetzwerks "Forbidden Stories", das die gravierenden Folgen von Desinformationskampagnen aufzeigen will.



"frontal"-Recherchen enthüllen das Geschäft mit Kampagnen im Netz und die Gefahren für die Demokratie, die davon ausgehen.