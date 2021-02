Die Verabschiedung des umstrittenen Paragraphen 24 des neuen Sicherheitsgesetzes, der das Verbreiten von Aufnahmen von Polizeibeamt*innen im Netz (unter bestimmten Umständen) unter Strafe stellt. Französische Journalist*innen und Aktivist*innen schlagen Alarm – und nutzen vor allem Social Media, um ihrem Ärger Luft zu machen. Bei den ersten Demos kommt es wiederholt zu Ausschreitungen, bekannte Online-Journalist*innen (wie Taha Bouhafs, Remy Buisine, Amar Toualit und viele andere) streamen die Bilder (wie so oft) live ins Netz, etwas, das bald verboten sein könnte. Steine und Flaschen fliegen auf Polizist*innen, diese schießen Tränengas-Granaten zurück, immer wieder kommt es zu heftigen Zusammenstößen. Was passiert da in unserem Nachbarland?