Balitsch:"Abstieg hat nichts Positives"

ZDF-Experte Hanno Balitsch hat eine klare Meinung zur HSV-Misere: "Ein Neuanfang hat für mich nichts mit Ligazugehörigkeit zu tun, sondern mit den handelnden Personen und den Eitelkeiten die in einem Verein vorherrschen. Das muss man ändern, da hilft ein Gang in die 2.Liga nicht." Laut Balitsch habe ein Abstieg "grundsätzlich nichts Positives." Der HSV habe Spieler unter Vertrag, die "nach wie vor Millionen verdienen, was unfassbar ist für die 2.Liga. Das kannst du dir als HSV in der Form nicht leisten", so Balitsch in der SPORTreportage.