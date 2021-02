Im Mai 2019 werten Wissenschaftler*innen ein Signal vom nächsten Nachbarstern der Sonne aus. Spannendes Detail: Proxima Centauri hat einen Planeten in der bewohnbaren Zone. Harald Lesch macht den Faktencheck: Was spricht für ein Alien-Signal, was nicht?

