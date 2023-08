Was macht Lärm mit dir?

Laut der WHO lebt jeder Fünfte mit einer gesundheitsgefährdenden Lärmverschmutzung - Tendenz steigend. Unsere Schmerzgrenze liegt bei 130 dB. Auch Musikhören schadet auf Dauer dem Gehör, da die meisten zu laut Musik konsumieren. So sterben die wichtigen Haarzellen ab, die den Ton verstärken bzw. weiterleiten. Trotzdem ist der Mensch an einen bestimmten Pegel gewöhnt, das zeigt sich, wenn man sich einmal in einem schalltoten Raum aufhält. Diese Räume dienen eigentlich als akustisches Labor und absorbieren sämtliche Töne. Bei bis zu –20 dB hören Menschen plötzlich den eigenen Herzschlag, Gelenkknacken oder auch Augenrollen, so extrem passt sich unser Gehör an die neue Umgebung an.