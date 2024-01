Wie und warum Wale sprechen

Wale erzeugen ihre Laute indem sie Luft aus ihrer Lunge über eine U-Falte im Kehlkopf in sogenannte Kehlsäcke strömen lassen, die wie ein Resonanzkörper funktioniert – fast wie ein Dudelsack! Die ausgestoßenen Laute gliedern sich in Einheiten und Strophen, die wiederholt werden; ein Wal-Lied entsteht, das bis zu 30 Minuten lang sein kann. Jede Walpopulation singt ein eigenes Lied und alle Wale innerhalb dieser Population das gleiche Lied. Walpopulationen innerhalb desselben Ozeans nehmen Phrasen und Themen anderer Populationen auf und passen ihre Lieder immer wieder an – das nennt man Kulturelles Lernen und ist in der Tierwelt so bisher einzigartig!