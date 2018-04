Terra X Lesch & Co

Mit ihren Themen wollen die drei aber nicht nur in den Weltraum abheben. Es geht auch um einen ungewohnten Blick auf den Alltag: Wie Schneekristalle entstehen, haben viele schon einmal gehört, doch nur wenige wissen, welch gefährliche Fracht sie mitbringen. Und Blitzeis kennt man zwar aus dem Wetterbericht. Doch was ist dran an der Geschichte, dass 1942 ein See so schnell zufror, dass er zum eisigen Grab für fliehende Pferde wurde? Es gibt viele Legenden, die man schon immer einmal auf ihren Wahrheitsgehalt hin abklopfen wollte. Und immer wieder tauchen Fragen auf, zu denen man endlich mal die Antwort wissen möchte. Etwa: Woran erkennt man eine Verschwörungstheorie? Und: Was ist die wissenschaftliche Grundlage der These, es gebe keinen freien Willen?