Der nächste Ort für die Fußball-WM der Männer 2022 war wieder schwierig: Katar. Es gab einige Hinweise darauf, dass diese Vergabe nicht ganz mit rechten Dingen zuging und da viel Korruption im Spiel war. Also, dass das reiche, arabische Land am Persischen Golf die Wahl des WM-Ortes mit Geld beeinflusste. Katar ist ein Emirat, also eine Monarchie. Eine sehr strenge Form des Islams ist dort Staatsreligion. Außerdem werden auch dort die Menschenrechte oft missachtet. Besonders an den sehr schlechten Arbeitsbedingungen beim Bau der Stadien gab es sehr viel Kritik. Viele Menschen sollen bei den Bauarbeiten gestorben sein.



Außerdem steht Homosexualität in Katar unter Strafe. Deshalb gab es einige Diskussion um die "One-Love-Binde", ein Zeichen gegen jegliche Form der Ausgrenzung. Nach politischen Druck aus Katar gaben die Fußballverbände nach und sprachen sich gegen das Tragen der Binde aus. Einige Menschen boykottierten die WM in Katar. Wegen des heißen Wüstenklimas Katars fand die WM auch erstmals im Winter statt.

Bildquelle: dpa