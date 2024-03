Beide Streitthemen sind immer noch Thema in Frankreich und Deutschland. Im Krieg in der Ukraine seien "alle Optionen offen", sagte Macron am Donnerstagabend einem französischen Fernsehsender. Und weiter: "Wenn die Situation sich verschlechtert, müssen wir bereit sein, damit Russland niemals gewinnt." Damit schließt der französische Präsident weiterhin nicht die Entsendung von westlichen Bodentruppen in die Ukraine aus. Der Bundestag stimmte unterdessen erneut gegen die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern - Kanzler Scholz hatte seine Position vorher vehement gegen Kritik verteidigt. Polen drängt ebenfalls auf die Lieferung. "Wir wissen hundertprozentig: Die Ukraine braucht auch Marschflugkörper Taurus", sagte der polnische Botschafter Pawlos der ARD. Kanzler Scholz müsse jetzt "Mut" zeigen. Die Positionen in der Ukraine-Politik liegen also weit auseinander. Ob sie bei den Gesprächen angeglichen werden können, ist ungewiss.