Update am Abend : Ein Thema, das Sie nicht interessiert

eine Schlagzeile hat mich heute ins selbstkritische Grübeln über meinen Beruf gebracht. Sie lautet: "Die vergessenen Krisen in Afrika". Dahinter steckt eine Auswertung der Hilfsorganisation Care. Sie listet jedes Jahr zehn humanitäre Krisen auf, über die kaum berichtet wurde. Erstmals finden alle zehn Krisen auf demselben Kontinent statt. Die Klimakrise in Angola, der Hunger in Malawi, Konflikte in der Zentralafrikanischen Republik, im Tschad, in Mali und Kamerun - medial untergegangen zwischen Ukraine-Krieg und Corona.