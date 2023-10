Am Freitag regnet es oft, teils anhaltend und stark. Nur im Südosten ist es länger trocken mit etwas Sonne und Föhn in den Alpen. Auch im Norden weht der Wind stark. Direkt an den Küsten gibt es schweren Sturm, lokal mit Orkanböen und Sturmflut an der Ostsee. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 6 Grad im Norden Brandenburgs und 22 Grad in den Föhngebieten Bayerns.