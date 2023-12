Update am Abend: Vorweihnachtliches Haushaltsloch

Lindner will, so sagte er es den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, eher am Sozialen (Bürgergeld), internationalen Finanzhilfen oder Förderprogrammen (unklar welche) sparen. Insbesondere Punkt eins gilt für SPD und Grüne allerdings als rotes Tuch. "Moralisch unverantwortlich" nennt Arbeitsminister Heil (SPD) heute die Option, am Bürgergeld zu schrauben. Auch Sozialverbände laufen Sturm dagegen . Am Nachmittag stellt dann auch Regierungssprecher Hebestreit klar: