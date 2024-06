Update am Abend: Weg frei für Assange und von der Leyen

Update am Abend

überraschende Neuigkeiten kamen heute aus Großbritannien: Julian Assange, der jahrelang in London in Haft saß und sich gegen seine Auslieferung an die USA wehrte, ist auf dem Weg in die Freiheit. Möglich macht es ein unverhoffter Deal mit dem US-Justizministerium, das bisher mit demonstrativer Härte die Auslieferung des Wikileaks-Gründers gefordert hatte: Er bekennt sich schuldig, dafür kommt er wieder auf freien Fuß.

Das Justiz-Drama um den 52-Jährigen scheint damit ein Ende zu haben.

25.06.2024

Doch erst einmal ist Assange auf dem Weg zu den Marianen-Inseln . Dort soll er sich am Mittwoch in einer Anklage schuldig bekennen, um freizukommen und dann in seine Heimat Australien zurückkehren zu können.

Dort freut sich wahrscheinlich am meisten seine Familie: Ehefrau Stella Assange sagte der BBC, sie könne noch gar nicht so recht glauben, dass ihr Mann bald bei ihr und der Familie in Australien sein solle. Die gemeinsamen Söhne Gabriel und Max, sieben und fünf Jahre alt, werden ihren Vater dann erstmals außerhalb der Gefängnismauern sehen.

US-Korrespondentin Claudia Bates erklärt die Hintergründe des US-Deals:

25.06.2024

Assange ist wegen Spionage in 17 Fällen und des Vorwurfs des Computermissbrauchs angeklagt, weil er vor fast 15 Jahren auf seiner Enthüllungsplattform Wikileaks eine Reihe von geheimen US-Dokumenten veröffentlicht hat. Die US-Regierung ist der Meinung, Assanges Handlungen seien über die eines Journalisten hinausgegangen. Er habe geheime Regierungsdokumente veröffentlicht, die Menschenleben gefährdet hätten. Assanges Anhänger hingegen sehen in ihm einen Helden; einer, der Fehlverhalten des US-Militärs im Irak und in Afghanistan enthüllt habe.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zeigte sich zufrieden mit der Lösung:

Ich kann nur sagen, dass ich sehr froh bin, dass dieser Fall, der überall auf der Welt sehr emotional diskutiert wurde und viele Menschen bewegt hat, dass er nun endlich eine Lösung gefunden hat. Annalena Baerbock, Grüne

Im Livestream

Um den Deal zwischen den USA und Assange geht es auch heute Abend bei ZDFheute live : Ab 20 Uhr spricht Moderatorin Alica Jung mit Menschenrechtler Wolfgang Kaleck und ZDF-Korrespondentin Heike Slansky aus dem Studio Washington darüber, welche Folgen der Deal hat und wieso die USA auf die Auslieferung verzichten.

EU schnürt personelles Dreierpaket

Der Weg frei ist auch für Ursula von der Leyen , und zwar für ihre zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin. Kurz vor einem entscheidenden EU-Gipfel haben sich Staats- und Regierungschefs der großen europäischen Parteienfamilien darauf verständigt, die CDU-Politikerin erneut zu nominieren.

Außerdem steht fest: Die liberale estnische Regierungschefin Kaja Kallas, bekannt für ihren harten Kurs gegenüber Russland , soll den Posten der EU-Außenbeauftragten bekommen.

Zum Präsidenten des Gremiums der Staats- und Regierungschefs soll für zunächst zweieinhalb Jahre der frühere portugiesische Regierungschef António Costa gewählt werden. Gängige Praxis ist, dass danach meist eine zweite Amtszeit folgt.

25.06.2024

Das steht heute bei der Heim-EM an

Haben Sie sich schon entschieden, wo Sie heute Abend Fußball schauen möchten? Hoffentlich nicht in Düsseldorf - doch wenn, müssen Sie sich wohl mit Aperol Spritz, Cola oder einem anderen Kaltgetränk zufrieden geben.

Denn NRWs Hauptstadt hat mit einem Biernotstand zu kämpfen. Seit Fußballfans aus ganz Europa in die Altstadt strömen, wird das Bier knapp. Mit so vielen Fans hatte keiner gerechnet.

25.06.2024

Ob Sie in der Kneipe um die Ecke oder auf dem Sofa zu Hause schauen, der vorletzte Tag der Gruppenphase behält gleich vier packende Spiele bereit:

Die Niederlande haben vor dem Spiel gegen Österreich ihren Achtelfinaleinzug bereits sicher. Im Berliner Olympiastadion werden Tausende Fans beider Länder erwartet, wenn Österreich, das als Geheimfavorit gehandelt wird, mit einem Punktgewinn den Einzug in die K.o.-Runde fix machen will.

Zeitgleich um 18 Uhr spielt Frankreich gegen Polen in Dortmund. Auch Frankreich ist sicher weiter, offen ist noch, ob Kylian Mbappé nach seinem Nasenbeinbruch heute auflaufen wird. Das polnische Team rund um Robert Lewandowski ist mit 0 Punkten bereits ausgeschieden.

Die letzten Spiele der Gruppe C um 21 Uhr versprechen große Spannung, denn noch ist hier alles offen. Sowohl England und Slowenien als auch Dänemark und Serbien können noch auf Platz zwei landen und somit zum deutschen Achtelfinal-Gegner am Samstag in Dortmund werden.

Alles Aktuelle zur EM gibt es auch in unserem Liveblog

Fußball-EM 2024: Die Fußball-EM 2024 in Deutschland live im ZDF.

Lage im Nahost-Konflikt

Auch Ultraorthodoxe müssen zum Militärdienst: Der Oberste Gerichtshof in Israel hat entschieden, dass die Streitkräfte des Landes künftig auch ultraorthodoxe Juden zum Militärdienst einziehen müssen. Es dürfe vor dem Gesetz keinen Unterschied zwischen ultraorthodoxen und anderen Wehrpflichtigen geben. Bisher war es Usus, dass ultraorthodoxe Männer, die sich dem religiösen Studium widmeten, von der mehrjährigen Wehrpflicht ausgenommen wurden.

Sind Journalisten im Visier Israels? Im November treffen Geschosse das Gaza-Büro der Nachrichtenagentur AFP. Israel streitet einen gezielten Angriff ab. Recherchen von ZDF frontal wecken daran massive Zweifel.

Baerbock in Israel Deutschland stellt weitere 19 Millionen Euro für humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen zur Verfügung. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock kündigte die zusätzliche Unterstützung für die Palästinenser bei ihrer Reise in Israel an.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Zahl des Tages

Der Bundesverband Rias (Bundesverband Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus) hat im vergangenen Jahr 4.782 antisemitische Vorfälle dokumentiert - fast 83 Prozent mehr als 2022 und so viele wie nie zuvor. Hintergrund ist ein sprunghafter Anstieg solcher Angriffe und Anfeindungen gegen Juden in Deutschland seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Quelle: ZDF/dpa

Lage im Ukraine-Krieg

Haftbefehle gegen Schoigu und Gerassimow : Der Internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehl gegen den ehemaligen russischen Ex-Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow erlassen.

Gericht verurteilt Russland wegen Menschenrechtsverletzungen: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat Russland wegen Menschenrechtsverletzungen auf der Krim nach der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel verurteilt. Die Auswirkungen der Entscheidung dürften jedoch begrenzt sein: Russland erkennt die Urteile des Gerichtshofs nicht an.

Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen Die Ukraine und ihr kleiner Nachbarstaat Moldau sind in kürzester Zeit zu EU-Beitrittskandidaten geworden und können heute den offiziellen Beginn von EU-Beitrittsverhandlungen feiern. Doch der Weg ist noch lang.

ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers mit dem weiteren Zeitplan:

25.06.2024

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute sonst noch passiert ist

Demonstranten stürmen kenianisches Parlament Bei Protesten gegen ein neues Steuergesetz haben Demonstranten in der kenianischen Stadt Nariobi das Parlamentsgelände gestürmt. Polizeifahrzeuge wurden in Brand gesetzt, ebenso ein Teil des Parlamentgebäudes. Nach Angaben der kenianischen Menschenrechtskommission wurde ein Demonstrant tödlich getroffen, außerdem erlitten mindestens drei Menschen Schussverletzungen.

Entlastungen für Bauern Die Ampel-Fraktionen im Bundestag haben sich auf Reformen in der Landwirtschaft verständigt, die sie nach den Bauern-Protesten Anfang des Jahres angekündigt hatten.

Ein Lichtblick

Brüssel hat das OK gegeben: Der Bund darf insgesamt drei Milliarden Euro in die Wasserstoff-Infrastruktur investieren. Die Energiequelle soll in Zukunft eine große Rolle spielen.

Brüssel hat das OK gegeben: Der Bund darf insgesamt drei Milliarden Euro in die Wasserstoff-Infrastruktur investieren. Die Energiequelle soll in Zukunft eine große Rolle spielen.

