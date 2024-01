Update am Abend: Wütende Bauern und der Abschied des Kaisers

Guten Abend,

Wie liefen die Bauern-Proteste?

Mit kilometerlangen Treckerkonvois und Blockaden an Autobahnauffahrten haben Landwirte heute gegen die Politik der Bundesregierung demonstriert und den Straßenverkehr lahmgelegt. In Brandenburg waren zwischenzeitlich ganze Städte abgeriegelt.

Was wäre Fußball-Deutschland ohne Franz Beckenbauer?

Er war der "Kaiser", die Lichtgestalt - einer, der Deutschland erst als Spieler und dann als Trainer zum WM-Triumph führte. Keiner hat den Fußball hierzulande so geprägt wie der Ausnahmespieler Franz Beckenbauer. Am Sonntag ist Beckenbauer nun im Alter von 78 Jahren gestorben

Wird Sahra Wagenknecht die Parteienlandschaft umkrempeln?

Sie macht es, und sie macht es selbst: Sahra Wagenknecht hat ihre neue Partei offiziell gegründet und wurde auch direkt zur Vorsitzenden gewählt. Sie teilt sich die Doppelspitze im Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit der früheren Chefin der Linksfraktion, Amira Mohamed Ali. Man habe heute "den Grundstein für eine Partei gelegt, die das Potenzial hat, das bundesdeutsche Parteienspektrum grundlegend zu verändern", sagte Wagenknecht heute in Berlin. Der erste Parteitag soll bereits am 27. Januar stattfinden.

Zum ersten Mal auf dem Wahlzettel soll das BSW bei der Europawahl im Juni stehen. Lange wurde spekuliert, ob das Bündnis auch bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen antreten wird. Parteienforscher trauen Wagenknecht und den anderen 43 Gründungsmitgliedern zu, einen größeren Teil der Protestwähler auf sich vereinen zu können und unter anderem der momentan in Umfragen starken AfD Stimmen abzujagen. Und ja, das BSW wird im Herbst im Osten antreten.

Was steckt hinter der Idee eines Grunderbes?

Was hätten Sie mit 20.000 Euro gemacht, wenn Sie sie einfach zum 18. Geburtstag bekommen hätten? Eine heiß diskutierte Idee, die unter anderem vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung vorgeschlagen worden ist. Die Antwort darauf ist gar nicht so einfach. Mit 18 habe ich mir Gedanken um anstehende Abiturprüfungen gemacht und was am kommenden Wochenende passiert, aber nicht um Geldbeträge, von denen mein Konto nur träumen konnte.