Update am Abend: Nach der Wahl ist vor der Wahl

Guten Abend,

nach den Wahlen ist vor den Wahlen - zumindest, wenn man auf die USA und Deutschland blickt: Während Donald Trump sein Team zusammenstellt, steht Deutschland die Wahl noch bevor. Wenig Wahl gibt es eigentlich beim Klima, denn die Temperaturen haben mal wieder einen Negativ-Rekord erreicht.

Klimakonferenz in Ölstaat

1,54 Grad über dem vorindustriellen Niveau - so warm war es dieses Jahr bislang weltweit durchschnittlich. Das teilte die Weltwetterorganisation (WMO) bei der 29. UN-Klimakonferenz (COP29) mit, die heute begonnen hat.

11.11.2024 | 8:30 min

Ziel der Konferenz mit fast 200 Staaten ist, die Beschlüsse des Pariser Abkommens umzusetzen und dafür sorgen, dass die globale Erwärmung nicht zwei Grad, noch besser nicht 1,5 Grad übersteigt. Dieses Jahr geht es bei der Konferenz insbesondere um die Finanzierung der Klimaschutzmaßnahmen.

Insbesondere Industrienationen wie China, aber auch Deutschland könnten viel Geld bezahlen müssen: Mindestens 1.000 Milliarden US-Dollar pro Jahr erwarten allein die 45 ärmsten Entwicklungsländer von den Industriestaaten. Umweltorganisationen fordern noch mehr.

Die Konferenz ist dieses Jahr ausgerechnet in Baku in Aserbaidschan - einem Land, das fast ausschließlich von Öl- und Gasreserven lebt und autoritär regiert wird.

Dazu ist der Gastgeber wenig ambitioniert, was echten Klimaschutz angeht, wenig professionell und eigentlich kaum in der Lage, eine solche Konferenz zu stemmen. „ Martin Kaiser, Deutschland-Chef von Greenpeace

10.11.2024 | 2:50 min

Es ist also die Frage, was die Klimakonferenz bringen wird. Ein Entschluss müsste einstimmig getroffen werden. Klimaforscher Mojib Latif war schon vor Beginn pessimistisch: "Ich erwarte mir auch von der 29. in Baku nichts."

Quelle: ZDF

Trump in den Startlöchern

Donald Trumps Wiederwahl als US-Präsident dürfte dem Klima nicht guttun. Er hatte bereits angekündigt, dass er wie in seiner vergangenen Amtszeit wieder aus dem Pariser Klimaschutzabkommen austreten werde.

Auch beim Personal stellt sich inzwischen heraus, mit wem Trump seine Posten besetzen könnte: darunter Elon Musk.

Musk soll eine der mächtigsten Rollen spielen und für Effizienzsteigerung und Verschlankung des Behördenapparats zuständig werden - obwohl sein Unternehmen SpaceX Regierungsaufträge bekommt.

Der Hardliner Tom Homan soll in Zukunft für die US-Grenzen zuständig sein. Er ist für seine strenge Abschiebepolitik bekannt.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Hat Trump schon mit Putin telefoniert? Laut einem Bericht soll Donald Trump sogar schon am Donnerstag mit Wladimir Putin telefoniert und ihn vor einer Eskalation in der Ukraine gewarnt haben. Der Kreml weist das zurück. Laut einem Bericht soll Donald Trump sogar schon am Donnerstag mit Wladimir Putin telefoniert und ihn vor einer Eskalation in der Ukraine gewarnt haben. Der Kreml weist das zurück.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Wann wählt Deutschland?

Noch-Bundeskanzler Olaf Scholz kann sich inzwischen vorstellen, vor Weihnachten die Vertrauensfrage zu stellen. "Überhaupt kein Problem", sagte er ganz cool. Einzige Bedingung: Dass sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und Oppositionsführer Friedrich Merz auf einen Termin einigen.

Insbesondere Politiker von CDU und FDP forderten heute erneut rasch Neuwahlen.

Allerdings hängen die Neuwahlen nicht nur vom politischen Willen ab, sondern auch von der Organisation. Es müssen beispielsweise Wahlhelfer geschult oder Wahllokale gefunden werden.

Was mangelhafte Organisation verursachen kann, hat sich ja bei der Wahl in Berlin 2021 gezeigt. Hoffentlich lassen sich die Verantwortlichen genug Zeit, um so etwas auf Bundesebene nicht zu riskieren.

Um die Neuwahl geht es auch bei ZDFheute live um 19:30 Uhr.

Bild des Tages

Helau und Alaaf: In den Karnevalshochburgen hat die fünfte Jahreszeit begonnen. In Köln musste sogar ein Viertel wegen zu viel Andrang geschlossen werden.

Quelle: dpa

Auch in Mainz und Düsseldorf feiern Tausende.

Kuriosität des Tages

Tausende Studenten und Studentinnen radeln in China mit Leihfahrrädern abends und nachts nach Kaifeng und blockieren so Straßen - für eine Suppe mit Teigtaschen. Staatlichen chinesischen Medien zufolge hatten junge Leute aus der zentralchinesischen Stadt Zhengzhou den Trend schon vor einigen Wochen ausgelöst, als sie im Internet über ihre Radtour ins rund 80 Kilometer entfernte Kaifeng berichteten. Inzwischen musste die Polizei eingreifen und sperrte die Straße zeitweise für nichtmotorisierte Fahrzeuge.

Quelle: Social Media/via REUTERS/3TP NARCH/NARCH30

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Quelle: ZDF

Streaming-Tipps für den Feierabend

Die Kanuku Mountains in Guyana gelten als eine der letzten unerforschten Regionen der Erde. Abenteurerin Lucy Shepherd wagt sich in der Doku Deep in the Wild mitten in diese unberührte Wildnis. Die tagelange Dunkelheit unter dem Blätterdach und die ständige Wachsamkeit vor wilden Tieren bringen das Team an seine Grenzen. (zwei Teile, jeweils rund 40 Minuten)

21.11.2024 | 43:28 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Larissa Hamann und das gesamte ZDFheute-Team