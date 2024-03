Update am Abend: Organspende online und Cannabis-Streit

Am Hafen von Alexandria trainiert die 14-jährige Zebiba Gewichtheben. Ihr großer Traum: Weltmeisterin werden. Doch bei diesem Sport kämpft sie nicht nur gegen sich selbst. Der Film "Lift Like a Girl - Stark wie ein Mädchen" begleitet Zebiba durch Verletzungen, zeigt die gesellschaftlichen Erwartungen an sie und ist damit ein Kommentar zur Gleichstellung von Männern und Frauen in Ägypten. (90 Minuten)