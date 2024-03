Schifa-Klinik in Gaza: Israels Armee ruft zu Evakuierung auf

Das israelische Militär hat ein weiteres Mal das Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza gestürmt. Nun ruft die Armee zur Räumung des Krankenhauses auf.

Schifa-Krankenhaus in Gaza

Israels Armee ruft zu Evakuierung von Al-Schifa-Krankenhaus und Umgebung auf. (Archivbild) Quelle: Reuters/Ahmed El Mokhallalati

Vor dem Hintergrund anhaltender Kämpfe im Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza hat die israelische Armee die Menschen in dem Gebäude sowie in den umliegenden Vierteln zum Verlassen der Konfliktzone aufgerufen.

"Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, müssen Sie das Gebiet sofort nach Westen und dann (...) zum humanitären Bereich in Al-Mawasi (an der Gaza-Küste) evakuieren", schrieb ein israelischer Militärsprecher am Montagvormittag auf der Plattform X, vormals Twitter.

Der Aufruf richtete sich an alle Personen im Stadtteil Rimal sowie im Schifa-Krankenhaus und seiner Umgebung. Augenzeugen zufolge wurden über dem Gebiet auch Flugblätter mit diesem Aufruf abgeworfen.

Bei seinem Staatsbesuch hat Bundeskanzler Scholz erneut versucht, dem israelischen Regierungschef Netanjahu Deutschlands rote Linien aufzuzeigen. 18.03.2024 | 1:33 min

Israels Armee in der Nacht in Klinik eingerückt

Kampfeinheiten der israelischen Streitkräfte waren in der Nacht zum Montag in das größte Krankenhaus des Gazastreifens eingerückt. Ein Armeesprecher hatte das damit begründet, dass sich die islamistische Hamas neu gruppiert und im Spitalskomplex verschanzt habe.

Nachrichtendienstliche Informationen deuteten darauf hin, dass die Klinik von ranghohen Mitgliedern der Hamas zur Durchführung terroristischer Aktivitäten genutzt werde. Die Angaben ließen sich unabhängig nicht überprüfen.

Ursprünglich hatte die Armee erklärt, dass für die Patienten und das medizinische Personal keine Verpflichtung bestehe, das Krankenhaus verlassen zu müssen.

Dutzende Menschen in Klinik festgenommen?

Augenzeugen berichteten am Montagvormittag, dass die Kämpfe anhielten. Die israelische Armee habe bis dahin rund 80 Menschen festgenommen, unter ihnen medizinisches Personal. Nach diesen Angaben, die sich gleichfalls nicht unabhängig überprüfen lassen, halten sich in dem Komplex 3.000 Patienten und 10.000 Kriegsvertriebene auf.

Die bedingungslose Solidarität mit Israel bröckelt angesichts des harten Vorgehens in Gaza. Nun beteiligt sich Deutschland an einer Luftbrücke zur Versorgung der Menschen in Gaza. 17.03.2024 | 4:04 min

Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium teilte mit, dass das unangekündigte militärische Vorgehen Israels im Schifa-Krankenhaus "auf die Zerstörung des Gesundheitswesens im Gazastreifen abzielt". Die Hamas hielt in einer Erklärung fest: "Die israelische Armee begeht ein neues Verbrechen gegen das Schifa-Krankenhaus."

Armee bereits im November in Klinik eingedrungen

Das israelische Militär war bereits Mitte November trotz massiver internationaler Kritik in das Schifa-Krankenhaus eingedrungen. Dort fand die Armee nach eigenen Angaben einen Tunnelkomplex der Hamas

Die israelische Armee hat das palästinensische Al-Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen gestürmt. Israel geht davon aus, dass die Hamas das Gebäude als Kommandozentrale nutzt. 15.11.2023 | 1:36 min

Auslöser des Gaza-Kriegs war das beispiellose Massaker, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen verübt haben.

