Update am Abend: Suche nach der guten, alten Vor-Merkel-Zeit

Diejenigen, die angesichts des Winterwetters eher Lust auf Tropen, Hitze und Abenteuer haben, dürften bei "Welcome to the Jungle" auf ihre Kosten kommen. In der Action-Komödie verschlägt es die Hauptdarsteller Dwayne "The Rock" Johnson und Seann William Scott - besser bekannt als Stifler aus der "American Pie"-Reihe - in den brasilianischen Dschungel. Die wilde Mischung aus Schatzsuche, Kumpel-Komödie und Action ist vor allem eines: kurzweilig. Zu sehen ist "Welcome to the Jungle" in der ZDF-Mediathek immer ab 22 Uhr. (99 Minuten, FSK 16)