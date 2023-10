Update am Morgen : Zeitenwende überall

Die neue geopolitische Lage ist auch so, dass der Bundeswirtschaftsminister eine Kehrtwende in der Industriepolitik vorlegt. Er hat gestern seine Strategie dazu präsentiert. Kurz gefasst: Das Land braucht mehr Geld, um als Wirtschaftsstandort bestehen zu können. Perspektivisch will Robert Habeck (Grüne) sogar die Schuldenbremse in Frage stellen. Nun aber hat er erstmal mit dem alten Glaubenssatz aufgeräumt, der Markt regle sich von allein. Geschäfte mit Autokraten, das hat Russland uns sehr deutlich gezeigt, sind auf Dauer gefährlich. Existenziell bedrohlich wäre es für Deutschland, wenn wir in einen Handelskrieg mit dem immer machthungrigeren China, einem unserer wichtigsten Handelspartner, gerieten. Die Erkenntnis der Stunde ist - spät aber doch -, die eigene Unabhängigkeit zu stärken.