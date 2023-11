Bahnstreik mit Nachwirkungen: Der Lokführer-Streik bei der Bahn wird Pendler und Reisende bis in den Freitag hinein treffen. Der Notfahrplan werde über das Streik-Ende am Donnerstagabend zunächst weiter gelten, sagt ein Bahn-Sprecher - will heißen: Nur 20 Prozent des normalen Fernverkehrs rollen. Man arbeite aber daran, den Verkehr am Freitag wieder in Gang zu bringen.