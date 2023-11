Islamisches Zentrum Hamburg: Was der Verfassungsschutz weiß

Die Polizei führt bundesweit Razzien gegen das "Islamische Zentrum Hamburg" durch. 54 Objekte in sieben Bundesländern werden durchsucht, so das Bundesinnenministerium. 16.11.2023 | 0:31 min

Mit rund 300 Einsatzkräften hat die Polizei Razzien in Räumen des "Islamischen Zentrums Hamburg" (IZH) durchgeführt, insgesamt wurden 31 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse vollstreckt und Objekte in sieben Bundesländern durchsucht. Innensenator Andy Grote nannte den Schritt einen "harten Schlag gegen das IZH, dessen Zeit erkennbar abgelaufen ist". Ein Verbotsverfahren gegen den Verein sein "weit vorangeschritten".

Doch was wird dem IZH genau vorgeworfen und was weiß der Hamburger Verfassungsschutz über Verbindungen zu anderen Organisationen? Ein Überblick.

Verfassungsschutz berichtet seit 1993 zum IZH

Das "Islamische Zentrum Hamburg" existiert bereits seit Anfang der 1960er Jahre und wurde ursprünglich von iranischen Auswanderern gegründet, um die "Imam-Ali-Moschee" - auch bekannt als "Blaue Moschee" - an der Hamburger Außenalster zu bauen. Die Moschee wurde erstmals 1963 eingeweiht und diente lange als Anlaufpunkt für Schiiten in Hamburg und gilt heute als eines der wichtigsten schiitischen Zentren in Europa.

Nach der von Ajatollah Chomeini angeführten "islamischen Revolution" im Iran entwickelte sich das IZH nach Einschätzung des Verfassungsschutzes zunehmend "zum strategischen Außenposten des Teheraner Regimes in Europa". Erstmal im Jahresbericht des Landesamts für Verfassungsschutz in Hamburg wurde das "IZH" dann bereits 1993 erwähnt.

IZH-Leiter stets "linientreue Anhänger der iranischen Staatsdoktrin"

Die Position des Leiters des Zentrums werde stets von "linientreuen Anhänger der iranischen Staatsdoktrin und der islamischen Revolutionsziele besetzt", steht in den Verfassungsschutzberichten der letzten Jahre. Aktuell wird das IZH von Mohammad Hadi Mofatteh geleitet. Mofatteh soll Anfang der 1990er Jahre im Korps der iranischen Revolutionswächter gedient haben. In persönlichen Briefen, die dem Verfassungsschutz vorliegen, wird er als "Vertreter des Obersten Führers, Leiter des islamischen Zentrums Hamburg" angesprochen. Der Verfassungsschutz sah darin ein weiteres Indiz, dass das IZH Weisungen aus dem Iran bekommt.

Der Hamburger Verfassungsschutz stuft das Islamische Zentrum Hamburg schon länger als islamistisch ein. 27.01.2023 | 15:39 min

Trotz der jahrzehntelangen Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist das IZH in Deutschland in zentralen islamischen Organisationen aktiv. Bis Ende 2022 war es in führender Position im "Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg e.V." (SCHURA). Vertreter des IZH sind außerdem auch im "Zentralrat der Muslime in Deutschland" aktiv.